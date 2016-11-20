Григорий Лепс упал во время концерта

Известный российский певец Григорий Лепс споткнулся и неожиданно упал во время своего концерта в Ростове-на-Дону. От удара о сцену звезду эстрады спасли охранники, которые вовремя поймали потерявшего равновесие исполнителя.

После инцидента Григорий Лепс продолжил исполнение песни "Я счастливый, как никто". Как ни странно, концерт прошёл 15 ноября, а о случившемся казусе стало известно только через несколько дней, когда в сети появилось видео.

Отметим, что на 27 ноября у Лепса запланирован ещё один концерт в Ростове-на-Дону.