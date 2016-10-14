Градозащитники придумали, как построить Серный мост и не сносить дом в Петербурге

Скандал со сносом дореволюционного дома, который мешает строительству Серного моста, набирает обороты. К слухам о том, что дату постройки здания на Ремесленной улице в кадастровом паспорте специально изменили с 1916 на 1920 год, чтобы снести здание (по закону дореволюционные постройки не могут быть снесены - прим.ред), прибавился ещё один факт.

Оказалось, разрешение на строительство Серного моста Служба государственного строительного надзора и экспертизы до сих пор не выдавала несмотря на то, что работы идут полным ходом. Об этом в ответе на запрос депутата Ковалева сообщил генеральный прокурор Петербурга Александр Литвиненко.

Представители ВООПИиК уверены: снос дома незаконен, и это несложно доказать.

- В архивах ателье Карла Буллы я нашел старую фотографию этого места, которая была сделана в 1916 году, - рассказал журналистам градозащитник и транспортный инженер Дмитрий Баранов, - на ней виден этот дом, поэтому ясно, что он никак не мог быть построен в 1920 году.

- Если нам удастся доказать, что дом построен до революции - следующим этапом борьбы со стороны властей будет признание его аварийным, - считает заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов. - Но даже в этом случае, после сноса по закону на месте дома должны построить точно такой же.

Общественники считают, что решить проблему ещё не поздно. Они разработали свой вариант проекта моста.