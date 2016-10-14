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Градозащитники придумали, как построить Серный мост и не сносить дом в Петербурге

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Серный мост предлагают сузить

 Опубликовано : Сегодня 20:19

Скандал со сносом дореволюционного дома, который мешает строительству Серного моста, набирает обороты. К слухам о том, что дату постройки здания на Ремесленной улице в кадастровом паспорте специально изменили с 1916 на 1920 год, чтобы снести здание (по закону дореволюционные постройки не могут быть снесены - прим.ред), прибавился ещё один факт.

Оказалось, разрешение на строительство Серного моста Служба государственного строительного надзора и экспертизы  до сих пор не выдавала несмотря на то, что работы идут полным ходом. Об этом в ответе на запрос депутата  Ковалева сообщил генеральный прокурор Петербурга Александр Литвиненко.

Представители ВООПИиК уверены: снос дома незаконен, и это несложно доказать.

-  В архивах ателье Карла Буллы я нашел старую фотографию этого места, которая  была сделана в 1916 году, - рассказал журналистам градозащитник и транспортный инженер Дмитрий Баранов, - на ней виден этот дом, поэтому ясно, что он никак не мог быть построен в 1920 году.

 - Если нам удастся доказать, что дом построен до революции - следующим этапом борьбы со стороны властей будет признание его аварийным, - считает заместитель председателя  петербургского отделения  ВООПИиК Александр  Кононов. - Но даже в этом случае, после сноса по закону на месте дома должны построить точно такой же.

Общественники считают, что решить проблему ещё не поздно. Они разработали свой вариант проекта моста.

Альтернатива построить Серный мост и сохранить дом есть

Новый проект, разработанный инженером Дмитрием Барановым, предлагает сократить количество полос движения на мосту с 6 до 4.

- Нужно продолжить строительство  без фрагмента пролета, где располагается дом, - объясняет  Баранов. - Сузить мост на две полосы нужно только временно, пока историческое здание не перенесут за пределы трассировки.

- С технической точки зрения это единственный способ построить мост и сохранить дом, - добавляет он.

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