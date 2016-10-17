Разбойное нападение на филиал Росгосстрахбанка на бульваре Новаторов, д.116, совершили трое неизвестных.

В 19.55 мужчины, одетые в серые куртки, ворвались в банк, пишет Life. У одного из нападавших был пистолет. Преступники похитили 300 тысяч рублей, 900 евро и 3800 долларов и скрылись с добычей до прибытия полиции.

Особые приметы преступников полиции неизвестны. Сообщается, что всем им примерно до 30 лет.

На данный момент место происшествия оцеплено полицейскими, ожидается приезд оперативно-следственной группы.