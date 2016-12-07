На закупках по заоблачным ценам Россия в этом году потеряла около 180 миллиардов рублей. Сумма не маленькая, но это лишь 2,68 процента от всего объема заказов. Об этом сообщает ежегодный Национальный рейтинг прозрачности закупок, пишут "Ведомости".

Выяснилось, что самая большая доля закупок по максимальной цене на федеральном уровне – 35,8 процента. У региональных и муниципальных закупок этот показатель – 29,7 процента.

А с января по сентябрь включительно 2016 года было выявлено около 125 тысяч нарушений, связанных с несвоевременной оплатой госзакупок. В прошлом году этот показатель был ниже на 12 процентов, пишет , пишет "Коммерсант" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Общий долг перед поставщиками по федеральным и муниципальным контрактам ведомство оценило в 30,5 миллиарда рублей.

Вывод экспертов Генпрокуратуры очевиден: несмотря на недостаток денег в бюджете ведомства продолжают нецелевое использование средств и заключение контрактов на суммы, которые сильно превышают все лимиты.

Напомним, в прошлом году потери от госзакупок по "нарисованным" ценам оценивали в 247,3 миллиарда рублей. Это 4,3 процента от всего госзаказа.

Как уже писало Metro, Минздрав в Якутии объявил конкурс на очень странную закупку. Там за бюджетные деньги объявили конкурс на закупку... жопы.

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