В субботу вечером на «Открытии Арене» московский «Спартак» обыграл ЦСКА в ключевом матче 12-го тура чемпионата России – 3:1.

«Спартак» подошёл к матчу с ЦСКА в ранге лидера российского первенства – «красно-белые» имели все шансы увеличить отрыв от действующих обладателей золотых наград до семи очков. Для этого подопечным Массимо Карреры требовалось одержать победу на «Открытии Арене», при активной поддержке своих болельщиков. Футболистам ЦСКА, в свою очередь, необходимо было сильно не отпускать «Спартак» вперёд в чемпионской гонке, а, кроме того, поддержать главного тренера Леонида Слуцкого после акции фанатов, создавших петицию с требованием уволить наставника из стана «армейцев».

Задачу сыграть достойно с «красно-белыми» ЦСКА всерьёз осложняло отсутствие ключевых игроков – провести матч со «Спартаком» не могли Роман Ерёменко и Алан Дзагоев, системообразующие футболисты середины поля.

«Спартак» с первых минут завладел инициативой, показывая, что не зря команда Карреры занимает первую строчку в таблице чемпионата. Игорю Акинфееву не приходилось часто вступать в игру, но «красно-белые» хорошо владели мячом и пытались найти бреши в обороне гостей. Однако слаженная линия защиты «армейцев» Щенников – Василий Березуцкий – Игнашевич – Фернандес до поры до времени справлялась с прессингом «Спартака». В свою очередь, «красно-синяя» атака работала, в основном, через фланги, где активность проявляли моторные Ионов и Тошич. А вот центральному нападающему Траоре проявлять себя было сложно, поскольку спартаковские защитники работали с ним очень плотно.

Первый по-настоящему опасный момент в исполнении «Спартака» завершился несколько нелепым голом – Денис Глушаков бил, казалось, наудачу из-за пределов штрафной площади. Однако Акинфеев, проводивший свой пятисотый матч за ЦСКА, прыгнул за мячом неловко, вероятно, его дезориентировал отскок мяча от газона. Так или иначе, но хозяева поля закономерно вышли вперёд в счёте. После этого ЦСКА стал атаковать чаще, но создать остроту у ворот Реброва «армейцы» смогли лишь в добавленное время – всё очень красиво сделал Ионов, который на технике продавил соперника, затем выложил мяч на Траоре, который бил уже в упор! Но Ребров мяч отбил, а потом не дал сыграть на добивании Тошичу – фактически, спартаковский вратарь дважды спас свою команду, позволив ей уйти на перерыв с преимуществом в счёте.

Второй тайм начался точно так же, как и первый – «Спартак» вёл позиционные атаки, ЦСКА огрызался в ответ быстрыми фланговыми проходами. Слуцкий, недовольный продуктивностью игры своей команды в центре поля, на 58-й минуте заменил Миланова на Натхо, несмотря на то, что последний был не совсем здоров. Выход хавбека не сильно повлиял на рисунок игры ЦСКА – оставалось только догадываться, за счёт чего гости собираются вытаскивать дерби. Болельщики в какой-то момент, видимо, устали из-за отсутствия острых моментов у ворот обеих команд и устроили файер-шоу – в результате главный судья встречи Алексей Николаев ненадолго увёл команды с поля, до тех пор, пока дым частично не рассеялся.

Вскоре после возобновления игры Слуцкий сменил Траоре на Страндберга – замена выглядела логичной и своевременной. Но «Спартак» инициативу сохранил, и больше всего пытался проявить себя Глушаков. В частности, хавбек нанёс схожий с голевым удар наискосок – вновь Акинфеев, как показалось, был не совсем в своей тарелке и мог допустить очередную грубую ошибку. Впрочем, «Спартак», спустя пару минут, всё-таки забил второй! На этот раз Глушаков отдал голевую передачу на Зе Луиша, который, выскочив один на один с Акинфеевым, перебросил голкипера ЦСКА – 2:0, всего за пятнадцать минут до конца второго тайма.

Чемпион не сдался – «армейцы» взвинтили темп и сократили отставание. Ионов легко переиграл на фланге Комбарова, навесил во вратарскую, где Страндберг кивком головы «сорвал паутину» с верхнего угла ворот.

В этой ситуации «Спартак» проявил характер – Ромуло прострелил в штрафную, где Зе Луиш одним касанием обыграл Березуцкого, а затем разобрался с Акинфеевым – 3:1. Больше счёт не менялся, и «Спартак» благодаря этой победе оторвался от ЦСКА в чемпионской гонке на семь очков – правда, в спину «красно-белым» по-прежнему дышит «Зенит», который может сравняться с москвичами по очкам, если в воскресенье обыграет «Томь».