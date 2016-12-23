Московский метрополитен совместно с оргкомитетом "Россия-2018" запустил новый тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу 2017 года. Торжественная презентация нового состава состоялась в электродепо "Красная Пресня".

В мероприятии приняли участие начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, капитан "Спартака" и полузащитник сборной России Денис Глушаков, а также посол чемпионата мира Яна Чурикова.

Как передаёт репортёр Metro, все они подписали мяч, которым команды будут играть на Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Названия городов указаны на поезде, там же изображены их символы.