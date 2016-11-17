75-летний Джеймс Клэппер, возглавлявший нацразведку США последние 6 лет, подал в отставку. Об этом он заявли во время слушаний в конгрессе США в четверг, передаёт ТАСС. По его словам, на этом посту он проработает 64 дня, до официального ухода нынешнего президента США Барака Обамы.

Как отметил Клэппер, сейчас США "сталкиваются с самыми серьезными вызовами" за все время его работы в разведке.

Напомним, что в последнее время он неоднократно обвинял Россию в хакерских атаках. По его словам, спецслужбы РФ пыталась оказать влияние на итог президентских выборов в США, сообщает CNN.

Должность директора национальной разведки США была учреждена после терактов 11 сентября 2001 года в ходе масштабной реформы работы американских спецслужб. Глава нацразведки фактически координирует работу всех 17 американских разведывательных ведомств.