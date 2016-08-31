Руководитель Министерства природы и экологии Сергей Донской дал интервью газете "Ведомости", в котором рассказал об экологической обстановке по стране и о том, что сейчас государство пытается сделать в данной сфере. По словам главы ведомства, хуже всего сейчас ситуация обстоит в столице и ряде других крупных городов России.

-Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха – а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, – то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, - заявил он изданию.

При этом министр отметил положительную тенденцию по работе в сфере экологической безопасности городов. В частности, он выразил одобрение тому, что местные власти в последнее время стали активнее заниматься экологическими проблемами, хотя вопрос финансирования необходимых инициатив в этом русле оставляет желать лучшего.

Также Донской добавил, что правительство пытается выработать стратегию по улучшению экологических показателей городов. Для этого глава Минприроды, например, недавно встречался с представителями мегаполисов и пытался выделить основные факторы, ухудшающие состояние населённых пунктов.

-Представители одних регионов говорили о том, что основное внимание нужно обратить на выбросы от производственных объектов, других – о необходимости снижать выбросы от автомобильного транспорта. Были и другие мнения, - рассказал он.

Окончательный ежегодный экологический рейтинг городов будет опубликован в октябре. В нём кроме абсолютных показателей будут учитываться также принимаемые меры властей, направленные на улучшение экологии городов. В прошлом году, несмотря на сильное загрязнение воздуха от автотранспорта, Москва оказалась на первом месте списка как раз благодаря активным действиям властей столицы.