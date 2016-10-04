Кадровые перестановки в ЦБ РФ привлекли внимание Министерства экономического развития России. По мнению главы ведомства Алексея Улюкаев, централизация надзорного блока в банковской сфере позитивно скажется на финансовом секторе РФ, а Дмитрий Тулин, который будет курировать вопросы банковского регулирования и надзора, является отличным специалистом, показавшим свой профессионализм в прошлом, сообщает ТАСС.

"Считаю, что укрепление надзорного блока - это достаточно хорошая идея", - сказал он, комментируя кадровые перестановки в ЦБ РФ.

Улюкаев также отметил, что сейчас в банковской сфере существует важная проблема контроля за исполнением распоряжений, а потому данные изменения являются необходимыми.

"Нужно хорошо понимать балансы банков и отслеживать их работу в режиме реального времени <...> Надеюсь, что сейчас надзорный банк России будет заниматься именно этим", - заявил Улюкаев.

Перестановки в ЦБ РФ

Напомним, что ранее регулятор принял решение централизовать надзор в банковской сфере, проведя перестановки в ЦБ, усилив тем самым надзорные вертикали.

В связи с этим своего поста лишился зампред Банка России Михаил Сухов. Его функции на себя займёт председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая лично с 17 октября будет курировать вопросы денежно-кредитной политики. В тоже время первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин займётся вопросами банковского регулирования и надзора.

Также будет создана служба анализа рисков. Она будет существовать в качестве отдельного департамента