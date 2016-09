Один из ведущих театров Европы Фридрихштадт-Паласт принял у себя 28 сентября масштабнейшее по размаху и гламуру гранд шоу "Один" ("The One") знаменитого французского модельера Жан-Поль Готье. Свыше 100 артистов в течение 2,5 часов продемонстрировали зрителям настоящее пиршество ярких цветов и фантастических хореографических номеров, от которых сердце начинает стучать быстрее, а дыхание перехватывает от восхищения.

"THE ONE Grand Show - это путешествие во сне сквозь время в поисках человека, значащего для нас все: THE ONE. В отличие от мюзиклов действие шоу не имеет центральной темы. Это коллажи гламурных ярких образов, группирующихся вокруг одной общей темы - в данном случае это сновидения юноши", - говорится на сайте мероприятия.

Специально для этого представления Готье создал эскизы к 500 смелым и экстравагантным и костюмам. Живая легенда парижской высокой моды превращала в красочные наряды не только высококлассные ткани, но и сам свет: во многих номерах используются костюмы, которые снабжены светодиодными элементами, идеально продолжающими образ артиста.

Данное представление является самым дорогостоящим шоу в Европе, его бюджет превышает 10 миллионов евро.