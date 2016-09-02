21-летняя петербурженка Любовь Константинова стала главной героиней клипа "Сиськи" группировки "Ленинград". По сюжету клипа, девушка с маленькой грудью застаёт в постели возлюбленного блондинку с пышным бюстом, после чего её жизнь становится кошмаром. Девушка постоянно комплексует из-за маленькой груди, идея с увеличением бюста становится для неё навязчивой. Репортёр Metro поговорил с Любой и узнал, понравилось ли ей сниматься в клипе, и считает ли она на самом деле, что маленькая грудь для женщины – это большая проблема.

– Благодаря клипу я познакомилась с прекрасными людьми, профессионалами своего дела! – рассказывает Люба Metro. – Это режиссёр Анна Парнас, команда Fancy Shot, прекрасные актрисы – Юлия Топольницкая, Марина Доможирова, Яна Набокова, которая играла любовницу. Ещё важно, что я получила киноопыт, до этого у меня его было мало. В экстренных условиях, в течение трёх дней нужно было срочно научиться играть перед камерой.

Лично с Сергеем Шнуровым, лидером "Ленинграда", Люба не виделась.

– Он был в Лос-Анджелесе, утверждал наши пробы, когда я ещё была на кастинге, и звонил нам в пять утра во время съёмок, – вспоминает девушка. – Он желал нам удачи, говорил, что верит в нас. Это было очень мило! Но, к сожалению, я с ним лично не знакома.

Узнав, какой будет сюжет у нового клипа группы "Ленинград", Люба сначала испугалась.

– Ага, странная история, измена, все дела... – смеётся Люба. – Но когда встретилась с режиссёром, и она всё мне рассказала, я подумала – как это замечательно! Иронично, злободневно, и про каждую девушку, ведь все мы с этим сталкивались! И когда меня утвердили, без всяких мыслей дала согласие!

Люба отметила, что клип "Сиськи" тесно связан с другими творениями "Ленинграда" – "Экспонатом" и "В Питере – пить!"

– В своих клипах группа "Ленинград" создаёт одну большую вселенную, пытается всех персонажей "завязать" между собой, – отмечает Люба. – В новом клипе я та самая "кисуня" из "лабутенов", которая сказала: "На, подавись!" Всё это родилось на съёмках! Ещё придумали, как "завязаться" с ребятами из "В Питере – пить". Помните, когда они сидят в ресторане, и Гаджи несёт кальян мимо, я смотрю на него как на одного из мужчин, которых я в данный момент ненавижу! Так что всё это – одна вселенная, в которой крутится много людей, и у каждого своя история.

Люба призналась, что не видит смысла в увеличении груди.

– Я против того, чтобы вставлять себе сиськи! (смеётся). Человек должен любить себя таким, какой он есть. А параметры – это всё глупости! Женские "загоны", которых не должно быть. Поэтому над ними нужно смеяться, хотя бы таким вот образом! Чтобы это увидел миллион человек. Как это смешно, когда ты думаешь, что все твои проблемы заключаются только в том, что у тебя маленькая грудь.

Молодая актриса дала несколько советов девушкам с небольшой грудью:

– Нужно любить себя, свои прекрасные попы! Не надо грузиться, думать, что это проблема, если грудь маленькая. Зато у тебя может быть большая душа, это главное! Это правда главное!

Девушка считает, что мужчины, знакомясь с девушками, в первую очередь действительно оценивают внешность, но это – не беда.

– Может быть, мужчины любят глазами, и первое, на что они обращают внимание – это как девушка выглядит, – рассуждает Люба. – Но это работает лишь первую минуту, потом он начинает тебя слушать, а потом начинает понимать, о чём ты думаешь. Самое прекрасное в женщине, это то, любит ли она себя. И если она принимает себя такой, какая она есть, какой она родилась, и ничего силиконового себе не вставляет, то любой мужчина – её.

В жизни Любы не было проблем, которые испытывает героиня клипа.

– Я общаюсь с мужчинами, которые не обращают на это внимание, – заверила нас девушка. – Потому что они общаются со мной, а не с моей грудью!

Видео клипа "Сиськи" смотрите ЗДЕСЬ.