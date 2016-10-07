Глава комитета по иностранным делам Бундестага и член правящей партии Христианско-демократический союз Норберт Реттген призвал ввести новые санкции против России. Об этом в пятницу сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что поводом для подобных высказываний стала политика Москвы Сирии.

– Отсутствие последствий и санкций в условиях тяжёлых военных преступлений было бы скандалом, – уверен Реттген.

Он уточнил, что потенциальные санкции не сразу скажутся на России, но в долгосрочной перспективе повлияют на политику Кремля.

Вместе с тем, Реттген раскритиковал другие страны Евросоюза за то, что они отказываются "называть вещи своими именами" и боятся пойти на введение новых ограничений против РФ.

Новость о том, что Германия может выступить с инициативой введения ЕС новых санкций против России в ответ на деятельность в Сирии впервые появилась на страницах The Wall Street Journal 6 октября.

Реакция кремля не заставила себя долго ждать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не видит причин для ввода подобных ограничений.

– Давайте не забывать, что Российская Федерация — это единственная страна, вооружённые силы которой легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирийской Арабской Республике. При этом мы знаем, что есть ещё страны, вооружённые силы которых нелегитимно с точки зрения международного права находятся на территории САР, — заметил Песков.