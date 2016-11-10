Футболисты сборной России проиграли второй матч подряд под руководством Станислава Черчесова. После поражения от сборной Коста-Рики россияне также в товарищеской игре уступили команде Катара в рамках подготовки к ЧМ-2018 и Кубку Конфедераций 2017.

Встреча, которая состоялась 10 ноября в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У россиян отличился Александр Самедов с пенальти (5-я минута игры).

Хозяева также с пенальти забили на 35-й минуте, отличился Буалем Хухи, а во втором тайме Карим Будиаф на 72-й минуте вывел Катар вперёд.

Сборная Катара не реализовала пенальти на 29-й минуте: мимо ворот пробил Ибрагим Маджид.У россиян с "точки" не смог переиграть вратаря Александр Кокорин.

Отметим, что в этом игре травму получил голкипер сборной России Игоря Акинфеев, он был заменён.Характер его повреждения будет известен позднее после обследования.

Напомним, что в отборе к ЧМ-2018 сборная России не участвует, а проводит только товарищеские поединки