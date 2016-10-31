Как информирует Daily Mail, Швайнштайгер сегодня тренировался с первой командой. Это тренировочное занятие стало для Бастиана первым с начала нынешнего сезона.



Напомним, что в начале сезона главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что Бастиан Швайнштайгер не входит в его планы, и не будет играть за основную команду.

В конце октября стало известно, что Моуринью запретил немецкому футболисту тренироваться с молодёжным составом "Манчестер Юнайтед".

Швайнштайгер выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В нынешнем сезоне он еще не появлялся на поле. До этого игрок в составе клуба провел 31 матч в различных турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.