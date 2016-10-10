У испанского футболиста Серхио Рамоса диагностировано растяжение связок левого колена, сообщает пресс-служба мадридского "Реала". Согласно испанским СМИ футболист выбыл из строя на месяц.

В воскресенье сборная Испании сыграла против Албании в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Во втором тайме Рамос неудачно приземлился на газон и был заменен на 79-й минуте матча.

10 октября футболист пройдет обследование в Мадриде, после чего станут известны точные сроки восстановления.

В октябре "Реалу" предстоят матчи против "Бетиса", "Атлетика" и "Алавеса" в чемпионате Испании, а также поединок с польской "Легией" в Лиге чемпионов.