Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала футболистов "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и Фернандиньо по итогам матча 14-го тура АПЛ с «Челси» (1:3), сообщается на официальном сайте организации.

В концовке игры Агуэро грубо сфолил на защитнике гостей Давиде Луисе, спровоцировав массовую потасовку. В результате инцидента Агуэро и Фернандиньо были удалены с поля.

По итогам инцидента аргентинский форвард Серхио Агуэро наказан пропуском четырёх матчей, а бразильский опорник Фернандиньо – трёх.

Таким образом Агуэро не поможет команде в матчах с "Лестером" (10 декабря), "Уотфордом" (14 декабря), "Арсеналом" (18 декабря) и "Халл Сити" (26 декабря).