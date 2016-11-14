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 Опубликовано : Сегодня 13:27

ФСБ опубликовала видео допроса диверсантов, задержанных в Крыму

  • Ольга Захарец

Задержанные дали признательные показания

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ФСБ России опубликовала видео допроса двух украинских диверсантов, арестованных в Крыму. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

В частности Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарабов признались, что служат в Главном управлении разведки Минобороны Украины и их целью были сбор разведывательных данных и подготовка диверсий.

– После вхождения Крыма в состав России для легализации действий поступал на работу в Минобороны РФ гражданским персоналом, – говорит на записи Штыбликов.

По словам задержанного, он занимался сбором разведывательной информации о дислокации новых частей Вооружённых сил России на полуострове, "подбирал объекты для совершения диверсий", а также собирал данные о составе, дислокации, организационно-штатной структуре, задачах воинских подразделений в Крыму. 

Также он отдельно получал информацию о целях и этапах учений в республике.
После этого информация передавалась при помощи спутникового телефона и через интернет посредством шифровальной программы.

Напомним, что 9 ноября 2016 года сотрудники ФСБ задержали предполагаемых участников диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины: Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.

По данным ФСБ, у них были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

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