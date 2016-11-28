Певец Филипп Киркоров признал наличие плагиата в своей песне "Жестокая любовь", сообщает ТАСС. Пойти на такой шаг ему пришлось из-за того, что ранее на него в суд на него подала французская музыкальная группа под названием Space. Представляющий интересы лидера группы Дидье Маруани юрист Игорь Трунов обратились в Мосгорсуд с иском о защите авторского права. По словам адвоката, переговоры по поводу мирового соглашения длились несколько дней.

"Киркоров признал наши претензии. Переговоры велись три дня, после чего было достигнуто соглашение уладить дело мировым соглашением. В настоящее время подготовлен договор об авторский правах, который позволит Киркорову на законных основаниях исполнять песню "Жестокая любовь", - сказал Трунов.

Надо отметить, что юрист французов подтвердил факт того, что Киркоров будет вынужден выплатить денежную компенсацию, но отказался уточнять её размер. Чтобы подписать договор и получить деньги Маруани планирует прибыть в Москву 29 ноября. Отметим, что изначально речь шла о возмещении в размере 75,34 млн рублей.

Французы подали в суд на Киркорова из-за плагиата в его песне

Напомним, чтов начале ноября Киркорова обвинили в том, что в своей песне он позаимствовал материал из произведения "Symphonic space dream". По данным комплексного автороведческого и музыковедческого исследования, российская композиция "своровала" 43,27% музыкального материала и 31,25% тематического. Экспертизу проводил АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований".

Ранее пресс-секретарь Киркорова Антон Коробов-Землянский заявлял, что французская музыкальная группа лишь хочет напомнить о себе столь необычным образом и пытается на имени российского певца попасть в новостные сводки.