Французский художник Бенедитто Буфалино привлёк к себе внимание СМИ своим очередным экстравагантным проектом. Мужчина решил превратить строительную бетономешалку во вращающийся диско шар. Видео получившего пользователи Сети выложили на видеохостинге YouTube.

Свою работу художник продемонстрировал людям в Лионе, где я с 8-го по 10-е декабря разместил гигантский диско шар на одной из строительных площадок города. При этом он продемонстрировал свою работу в действии, направив на машину прожектора и включив зажигательную музыку.

Некоторые их прохожих решили даже воспользоваться возможностью и даже станцевали возле огромного диско шара.

Отметим, что Буфалино специализируется на создании подобных проектов. В своих перфомансах он часто использует одни предметы в качестве других. Так, например, в его коллекции есть телефонная будка, переделанная в аквариум, кузов машины, превращённый в джакузи и даже полицейский автомобиль, ставший курятником.