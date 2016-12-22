Изображения собак часто забавны и милы, но вы когда-нибудь представляли себе щенят, запечатлённых в полёте? Немецкий фотограф Джулия Кристи опубликовала книгу "Летающие собаки", в которой она представила снимки собак в воздухе. К слову, ни один щенок в течение фотосессии не пострадал.

Почему вы показали в своей книге парящих собак?

— Эта идея появилась у меня в 2007 году, когда я всё ещё была в школе. Меня вдохновили фотографии моего пса Флинна, парящего в воздухе. Он любил летающие диски, поэтому прыгал за ними, даже не переживая о том, куда он приземлится и приземлится ли вообще.

— Через несколько лет я получила возможность сделать подборку снимков летающих собак для ветеринарной продукции. Фотографии стали популярными в Сети. Позже мне посчастливилось получить предложение о выпуске книги, что позволило сделать намного больше подобных снимков и поделиться ими с большим количеством любителей собак.

Собаки получали удовольствие от фотосессии?

— Некоторые были в восторге от процесса, другие — нет. Большинство собак с хозяевами, которым они доверяли, не нервничали, даже находясь в этой странной ситуации. Если собака показывала признаки усталости или стресса, то я прекращала съёмку.

— Но в конце концов, многие собаки веселились, раз за разом прыгая к хозяевам. Конечно, некоторые псы любят находиться в центре внимания, так что им нравилось, что все взгляды направлены на них.

Сложно ли было снимать парящих в воздухе собак?

— Это требовало много экспериментов. В конце я поняла, что помощь хозяев или ассистентов, которые держат псов на той или иной высоте в зависимости от габаритов собак и отпускают их на мягкие матрасы, позволяет мне лучше следить за зоной съемки. Первые снимки оказались лучшими, так как собаки были удивлены.

Вам было весело?

— Да, ещё как! Хоть самой забавной было поведение собак, я получила удовольствие и от реакции хозяев. Иногда они были удивлены так же, как их псы, и много смеялись над своими питомцами.

Оригинальный текст: Даниэль Касильяс