Эти фотографии могут выглядеть, как произведения современного искусства, но на самом деле — это снимки птиц во время их полёта. Барселонский фотограф Хави Боу использует технику хронофотографии, которая позволила ему с помощью цифровой обработки объединять снимки птиц в полёте в одном единственном фото. Серия "Орнитография" включает поразительные изображения аистов, скворцов и стрижей.

Как вы пришли к идее создания этого проекта?

— Как начинающий натуралист я могу распознать следы многих животных. Однажды я спросил себя: "Какие следы оставляют птицы во время полёта?" После я начал искать технологию, которая бы помогла мне соединить несколько секунд полёта в одном изображении. Я хотел запечатлеть очертания следов, которые птицы оставляют в небесах.

Чем вас заинтересовали птицы?

— Когда я был маленьким, мой дед брал меня с собой наблюдать за птицами рядом с местом, где мы жили. Он любил птиц и рассказывал мне множество деталей об их расцветке, зонах обитания, миграции и звуках, которые они издают. Я так увлёкся этим, что стал изучать их и самостоятельно.

Вы можете объяснить, как вы делаете такие изображения?

— Я достиг этого, используя камеру с высоким разрешением для множества снимков птиц в секунду. После я сделал коллаж сотен кадров в одном изображении. Каждое подобное изображение состоит из трёхсот, а иногда даже тысячи отдельных снимков.

Какое послание стоит за "Орнитографией"?

— Послание простое: "Всё дело в красоте природы". Могу сказать, что проект связан с осмысленностью. Вам потребуется много времени, чтобы понять, что происходит в каждом изображении.

Оригинальный текст: Даниэль Касильяс