Страничка в Instagram Глюкозы вновь привлекла к себе внимание целой армии поклонников творчества молодой певицы.

На этот раз Наталья Ионова порадовала всех своих подписчиков откровенной фотографией, на которой она показала интимное бельё – белые трусы.

Грудь Глюк'oZa прикрывает лёгкой ковтой, на грациозные плечи певицы накинуто пальто. Наталья Ионова томно смотрит куда-то вдаль, прислонившись к стене. Фотография Глюкозы на её страничке подписана так: "Сегодня пятница, и мы её заслужили!"

"Вау, какая вы красивая!" – пишет Timurmenshikov1999. "С ума сойти можно! Класс!" – восхищается Vselenskiy78. "Пятница, она же – развратница. Народная поговорка", – улыбается Petrovskoe56.

За короткие сроки публикация Натальи Ионовой собрала более 5 тысяч лайков и полсотни комментариев – судя по всему, это далеко не предел.