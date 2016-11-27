В заключительной гонке сезона – "Гран-при Абу-Даби" – немецкий пилот Росберг уступил своему партнеру по "Мерседесу" Льюису Хэмилтону первую строчку. Тем не менее, поражение в Абу-Даби не помешало Нико отпраздновать победу в общем зачете "Формулы-1".

В турнирной таблице Нико Росберг опередил британца Льюиса Хэмилтона на пять очков. Третье место в общем зачёте завоевал пилот "Ред Булла" Даниэль Риккардо, который в Абу-Даби финишировал пятым.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в личном зачете стал 14-м с 25 очками в активе. В последней гонке года он сошёл с дистанции. Напомним, что сезон Даниил начинал в "Ред Булле", а в мае был переведен в итальянскую команду.