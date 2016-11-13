Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Бразилии. Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг, а третье место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду "Торо Россо" финишировал на 13-й строчке.
Гран-при Бразилии запомнится также тяжелейшими погодными условиями. Гонка была дважды остановлена - из-за страшной аварии пилота "Феррари" Кими Райкконена и проливного дождя.
Теперь судьба чемпионского титула решится в заключительной гонке сезона в Абу-Даби, которая пройдёт с 25 по 27 ноября. После этой гонки преимущество Росберга над Хэмилтоном в личном зачете составляет 12 очков.