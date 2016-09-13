О коммунальной аварии в Невском районе Петербурга сообщили очевидцы 13 сентября в 10.45. По их данным, на пересечении улиц Шелгунова и Седова бил высокий фонтан горячей воды. Фото и видео с места ЧП очевидцы выложили в Сеть.

- Прорыв горячей воды!, - пишут в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - На углу улиц Седова и Шелгунова. Будьте осторожны!

Как уточнили Metro в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", сообщение о вытекании поступило на пульт дежурного диспетчера 13 сентября в 10.27.

- Аварийная бригада в 12 часов локализовала дефект на прямом подземном трубопроводе диаметром 159 мм на углу улиц Седова и Шелгунова, - сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб". - Образовавшееся вытекание воды на поверхность устранено.

По данным на 13.30, на месте коммунальной аварии проводятся ремонтные работы.

Горячее водоснабжение в 6 зданий, из которых 2 - детских сада, осуществляется по обратному трубопроводу.