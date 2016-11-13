Фонд "Старость в радость" отмечает свой юбилей

Впервые Лиза Олескина поехала в дом престарелых ещё в 2006 году. Спустя пять лет вместе с единомышленниками она создала благотворительный фонд "Старость в радость". Его сотрудники и друзья рассказали Metro о том, как они спасают стариков от жалкой участи и меняют их жизнь
Елизавета Олескина, директор фонда "Старость в радость"
После первой поездки в дом престарелых у меня была тоска – что я могу сделать? Как я могу изменить жизнь тех, у кого уже осталось тут так мало радостного? Но мы попробовали.
Пришли в тот самый первый дом престарелых с гитарой и конфетами, пели неумело, конфет было мало, особой радости ничто не предвещало. И тут на наших глазах произошло чудо: бабушки и дедушки стали словно оживать – подпевать, брать за руки, тащить танцевать, потом повели нас в свои палаты, угощали всем, что скопили. Ну и наобнимались, наговорились, наревелись, но радостно.
Потом оказалось, что многие не вышли к нам петь песни, потому что не было инвалидных колясок, чтобы они смогли выехать из палат. А когда мы привезли новое постельное бельё, то оказалось, что у многих совсем свалялись матрасы, а под матрасами – фанера, чтобы сетка не провисала до пола. И много чего ещё. Так, в общем, и родился наш фонд «Старость в радость».
Денис Боков, министр социальной защиты населения Рязанской области
Я сотрудничаю с фондом "Старость в радость" с первого дня, как занял свою должность. На тот момент у министерства с организацией было предконфликтное состояние по субъективным причинам. Мы развернули эту ситуацию на 180 градусов и начали взаимодействие, которое переросло в пилотный проект буквально за несколько месяцев.
В нём выстраивается система взаимных требований по минимальному уходу за пожилыми людьми. Например, питание. Если есть возможность посадить человека на коляску, его должны кормить в столовой. Переодеваться старики не должны с открытыми дверями, ширма – это уважение к человеку. На местах это не все понимают, а это минимальные условия.
Роль фонда в пилотном проекте – эти идеи продвигать, обучать сотрудников учреждений и контролировать их работу, что-то закупать, привозить волонтёров.
Елизавета Арзамасова, актриса, попечитель фонда "Старость в радость"
Я безумно рада знакомству с Лизой Олескиной. Она перевернула моё сознание и просто очаровала тем, что так искренне и с неподдельным интересом занимается помощью пожилым людям.
Когда я поехала с Лизой в первую поездку волонтёром, это было очень волнительно, я не знала, как себя вести, что уместно, какие песни петь, что говорить, как слушать бабушек и дедушек. И самое мощное впечатление, которое сохранится надолго, самый главный вывод, который я сделала, –это то, что, приезжая в дом престарелых, ты больше получаешь, чем отдаёшь.
Кажется, что ты должен устать и морально, и физически. Но мы возвращались с друзьями домой и сошлись на том, что едем заряженные, вдохновлённые и полные готовности приезжать к бабушкам и дедушкам ещё и ещё. Нам хочется и дальше общаться с ними, обнимать их. И ещё благодарить сотрудников домов престарелых за труд, который переоценить невозможно.