Фонд "Старость в радость" отмечает свой юбилей

Впервые Лиза Олескина поехала в дом престарелых ещё в 2006 году. Спустя пять лет вместе с единомышленниками она создала благотворительный фонд "Старость в радость". Его сотрудники и друзья рассказали Metro о том, как они спасают стариков от жалкой участи и меняют их жизнь

Елизавета Олескина, директор фонда "Старость в радость" После первой поездки в дом престарелых у меня была тоска – что я могу сделать? Как я могу изменить жизнь тех, у кого уже осталось тут так мало радостного? Но мы попробовали. Пришли в тот самый первый дом престарелых с гитарой и конфетами, пели неумело, конфет было мало, особой радости ничто не предвещало. И тут на наших глазах произошло чудо: бабушки и дедушки стали словно оживать – подпевать, брать за руки, тащить танцевать, потом повели нас в свои палаты, угощали всем, что скопили. Ну и наобнимались, наговорились, наревелись, но радостно. Потом оказалось, что многие не вышли к нам петь песни, потому что не было инвалидных колясок, чтобы они смогли выехать из палат. А когда мы привезли новое постельное бельё, то оказалось, что у многих совсем свалялись матрасы, а под матрасами – фанера, чтобы сетка не провисала до пола. И много чего ещё. Так, в общем, и родился наш фонд «Старость в радость».

Денис Боков, министр социальной защиты населения Рязанской области Я сотрудничаю с фондом "Старость в радость" с первого дня, как занял свою должность. На тот момент у министерства с организацией было предконфликтное состояние по субъективным причинам. Мы развернули эту ситуацию на 180 градусов и начали взаимодействие, которое переросло в пилотный проект буквально за несколько месяцев. В нём выстраивается система взаимных требований по минимальному уходу за пожилыми людьми. Например, питание. Если есть возможность посадить человека на коляску, его должны кормить в столовой. Переодеваться старики не должны с открытыми дверями, ширма – это уважение к человеку. На местах это не все понимают, а это минимальные условия. Роль фонда в пилотном проекте – эти идеи продвигать, обучать сотрудников учреждений и контролировать их работу, что-то закупать, привозить волонтёров.