Организаторы фестиваля "Осень кинофест 2016" за три дня до назначенного показа исключили из программы документальный фильм "Мой друг Борис Немцов" о жизни политика, снятый режиссёром Зосей Родкевич в ходе его предвыборной кампании в Ярославле.

– Буквально за три дня до показа мне написал отборщик, мой хороший приятель, – поделилась режиссёр с Metro, – он сказал, что фильм попросил убрать лично руководитель "Электротеатра", в котором проходит фестиваль, потому что театр в шатком положении и боится ставить политические фильмы.

По словам Бориса Юхананова, художественного руководителя "Электроетатра Станиславский", отменить показ было не его решением, и дело вовсе не в его страхе, а в том, что картина оказалась невостребованной.

– Я вообще был не в курсе этой истории, – заявил он в разговоре с Metro. – Решение приняла директор фестиваля Оля Столповская, потому что не продала ни одного билета на этот показ. Так что это не политика, а сумасшествие авторов, которым хочется скандалить.

Родкевич эти высказывания подвергла сомнению.

– Показывать или не показывать фильм – это решение фестиваля, они имеют право отменять показы, – заявила она. – Но не надо публично врать. У нас попросили фильм на фестиваль бесплатно, мы согласились на бесплатный показ именно потому, что люди толпой валят на фильм, он многократный призер международных фестивалей, на предыдущем показе в "Мемориале" людям не хватило мест в зале. Поэтому фраза про "ни одного билета" звучит крайне странно и неправдоподобно. К тому же, билеты обычно покупают в день показа. В прошлом году они за день до показа выкинули фильм "Киев/Москва", также отмеченный кучей фестивальных призов. Так что трусить всем этим людям невпервой.

С директором фестиваля Ольгой Столповской Metro связаться не удалось.