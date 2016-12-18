Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Возвращаясь с тренировки, фигуристка упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. "У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней", – говорится в сообщении на сайте ФФККР.

Напомним, что чемпионат России является отборочным этапом для фигуристок перед чемпионатом Европы и мира. Таким образом Юлия пропустит все важнейшие старты в этом сезоне.