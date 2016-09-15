С 16 по 25 сентября в Петербурге пройдет четвертый фестиваль современного танцевального искусства Швейцарии «Skorohod Swiss Week», который представит актуальные работы молодых швейцарских танцоров на сцене театральной площадки «Скороход».

На фестивале у зрителя будет возможность увидеть исследование темы метаморфоза в спектакле «МОРФОЗЫ»/«MORPHOSES» от Compagnie Utilité Publique, компании, развивающей танцевальную лексику по форме и эстетике близкую к изобразительному искусству. Дуэт Bodies Anonymous представит спектакли «Разделение»/«Divide» и «Небо над»/«Himmel Über», импульсом к появлению которого стал кинематографический диптих Вима Вендерса.

В программе также участвуют «танцевальная мозаика, созданная поэзией и телом» - спектакль «Выход»/«Way Out» хореографа Nunzio Impellizzeri, работа харизматичного молодого хореографа Simon Wehrli «Величайшие Хиты»/«Greatest Hits» и очень личная постановка «Темный Восход»/«DarkRise» компании Inkörper. Специальный гость фестиваля дуэт Delgado Fuchs покажет нежно-интригующий перформанс «Нирвана»/«Nirvana». Откроет программу премьера российской версии спектакля «БИОЛОГИЯ СТРЕССА»/«STRESS BIOLOGY», которая будет создана компанией Cie Utilité Publique с участием российских танцовщиков в рамках фестивальной танцевальной лаборатории в центре современного танца «ByeBye Ballet».

Начало спектаклей в 20:00.

Стоимость - 500 рублей.

Адрес: Площадка «Скороход», Московский пр. 107, к. 5

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