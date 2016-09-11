Жители близлежащих к стадиону столичного футбольного клуба ЦСКА районов готовят иски к руководству команды из-за поведения фанатов.

10 сентября ЦСКА открыл новый 30-тысячный стадион на 3-й Песчаной улице матчем против грозненского "Терека" - и уверенно победил со счётом 3:0. По словам жителей Хорошевского района, после победы фанаты "красно-синих" бурно отмечали успех, устраивали погромы во дворах домов и на детских площадках, при этом выражаясь нецензурно.

– Я живу рядом со стадионом, вчера после матча у нашего дома было много молодых людей в красно-синих шарфах, которые вели себя просто ужасно: распивали алкоголь, ломали различные приспособления на детской площадке, кричали матом про будущие победы и кидали бутылки в окна. У нас в доме много пожилых людей проживает, время уже было позднее, такое поведение возмутительно. Сегодня на совете старших по подъездам приняли решение подать иск на ЦСКА в суд. Надо было провести с болельщиками разъяснительную работу. Мы очень недовольны, – рассказал Metro житель Хорошевского района Сергей.

Радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на директора ПФК ЦСКА по связям с общественностью Сергея Аксёнова сообщила, что клуб намерен разобраться в ситуации.

Следующий домашний поединок ПФК ЦСКА проведёт 24 сентября против "Краснодара".