В городе Артёмовский Свердловской области на территории цементного завода идёт строительство замка "Винтерфелл" на 3D-принтере. Гендиректор завода Ринат Брылин пообещал, что фанаты сериала "Игра престолов" смогут приезжать в замок – для них будут отведены специальные часы посещения.

– Я не опасаюсь, что будут приезжать толпы фанатов, – заверил Ринат Metro. – Может, введу для них часы посещения. Пусть делают селфи, фотосессии, а если захотят – надевают доспехи, берут мечи.

Пока построен первый этаж "Винтерфелла" высотой в метр, но дальше строительство будет идти активнее.

– Надеемся, что каждую неделю будем прибавлять по метру, а к концу сентября высота здания составит 5-6 метров. После этого останется добавить лишь несколько штришков.

Сам Ринат не является фанатом сериала, который смотрят миллионы поклонников по всему миру.

– Посмотрел буквально 2-3 серии, – говорит Ринат. – С детства мечтал сделать что-то историческое! Увидев "Винтерфелл" в сериале, решил – вот оно!

В замке будут работать сотрудники охраны цементного завода.

– Самих охранников стилизовать под жителей "Винтерфелла" не собираюсь, – говорит Ринат. – Да, мы сделаем красивый интерьер, стилизованные ворота, окна. Они будут из пластика, но выдержаны в рамках стиля. Если смогу найти оружие – мечи и топоры, будет здорово!

Ринат объяснил, что часть оборудования для замка закупил в Китае. При этом возводят здание всего несколько строителей.

– В идеале хочу, чтобы замок строили два человека. Один сидит за компьютером, иногда ходит по цеху с клавиатурой и проводит контроль. Второй человек следит за качеством смеси – если надо, добавляет воду. Смесь – это основной компонент в строительстве замка.

Гендиректор завода отметил, что создать модель замка для 3D-принтера ему помогла одноклассница:

– Она дизайнер и нарисовала "Винтерфелл", как я его видел, в специальной программе. Наш строитель загрузил рисунок в принтер, машина считала все точки и координаты, после чего пошёл процесс.

Отметим, что "Винтерфелл" – родовой замок дома Старков. Согласно легенде, его заложили восемь тысяч лет назад. Возводил его Брандон Строитель, которому помогали гиганты. Замок находится в центре Севера, это его столица.