Об Эстасе Тонне О музыканте Про концерты. На днях музыкант выступил в Москве, а 17 ноября в Санкт-Петербурге в ДК им. Ленсовета Тонне выступит вместе с музыкантом-инструменталистом Пепе Данза. Для Эстаса это будет первый визит в город на Неве.

На днях музыкант выступил в Москве, а 17 ноября в Санкт-Петербурге в ДК им. Ленсовета Тонне выступит вместе с музыкантом-инструменталистом Пепе Данза. Для Эстаса это будет первый визит в город на Неве. Про дом. "Я путешествовал по всему миру – США, Южной Америке, Мексике, Израилю, Индии и многих странах Европы. У меня нет дома, я хранил вещи у друзей. Два месяца назад у меня впервые в жизни появился расширенный склад в Австрии, но я не знаю, когда туда доберусь".

"Я путешествовал по всему миру – США, Южной Америке, Мексике, Израилю, Индии и многих странах Европы. У меня нет дома, я хранил вещи у друзей. Два месяца назад у меня впервые в жизни появился расширенный склад в Австрии, но я не знаю, когда туда доберусь". Про девушек. "На уровне проживания что-то уже было прожито. Детей ещё нет. Сейчас я живу с гитарами".

"На уровне проживания что-то уже было прожито. Детей ещё нет. Сейчас я живу с гитарами". Про подарки. "Самый главный подарок для меня, чтобы человек чувствовал себя, чувствовал, что сердце у него открывается. Физических подарков не унесёшь с собой".

"Самый главный подарок для меня, чтобы человек чувствовал себя, чувствовал, что сердце у него открывается. Физических подарков не унесёшь с собой". Про религию. "Все конфессии об одном и том же – только всё усложненно, слишком много контроля. Простота – она в простоте".

"Все конфессии об одном и том же – только всё усложненно, слишком много контроля. Простота – она в простоте". Про учителя. Мне помогла не музыкальная школа, а учитель – Сергей Борисович Щербак. Когда у него учился, не понимал, что он делает. Мы недавно встречались с ним в Киеве. Поразительно встретить человека, который занимается своим делом 40 лет. Он преподаёт всё в той же школе – через него прошло безумное количество детей. Я только сейчас понял, как много я от него получил. Обычно учитель передаёт свои знания. Если учитель не даёт возможность ученику увидеть, что существуют другие миры, кроме учительского, то это дорога в никуда. Учителя продолжают создавать клонов. У нас много клонов Баха, Моцарта, Бетховена. Они прекрасны. Но Бах никогда бы не играл сегодня то же, что он играл тогда. Здорово получать знания, но нужно не забывать про чувства, выстраивать связь с инструментом. Без чувств теория не нужна".

Мне помогла не музыкальная школа, а учитель – Сергей Борисович Щербак. Когда у него учился, не понимал, что он делает. Мы недавно встречались с ним в Киеве. Поразительно встретить человека, который занимается своим делом 40 лет. Он преподаёт всё в той же школе – через него прошло безумное количество детей. Я только сейчас понял, как много я от него получил. Обычно учитель передаёт свои знания. Если учитель не даёт возможность ученику увидеть, что существуют другие миры, кроме учительского, то это дорога в никуда. Учителя продолжают создавать клонов. У нас много клонов Баха, Моцарта, Бетховена. Они прекрасны. Но Бах никогда бы не играл сегодня то же, что он играл тогда. Здорово получать знания, но нужно не забывать про чувства, выстраивать связь с инструментом. Без чувств теория не нужна". Про музыку. "Пальцы сами меня ведут. Я просто отражаю реальность в данный момент. Я, который сыграл вчера, сегодня уже не тот. Это персонаж из прошлого. Я редко попадаю в такие компании – меня не просят сыграть "Чижа".

Длинноволосый, окутанный флёром таинственности, Эстас Тонне, вынимая гитару из чехла, выронил пилочку. Оказывается, музыкант следит за своими ногтями – они у него акриловые. На груди висел амулет из оргалита и перламутра. Как объяснил Эстас, он гармонизирует биоритмы. Чтобы понять, что исполняет Тонне, у нас ушло полчаса.



– Я играю не свою музыку, это океан. Это не песни и не композиции. Это настроение, жизнь. Я играю бесконечные вариации одной песни. И они никогда не повторяются, – попытался объяснить музыкант. – У этих фрагментов нет имён.



Хотя у интернет-роликов с его выступлениями есть названия – «Песня Золотого дракона», «Между огнём и водой», «Полёт души».



В «Википедии» указано, что Эстас играет в жанрах фолк, джаз, фристайл гитара, фламенко, но сам Эстас не хочет, чтобы его музыку загоняли в какие-то форматы:

– Музыка в какой-то момент стала форматом. Люди привыкли к поверхностному восприятию музыки. Не знаю, кто это придумал, что песня должна звучать 3–4 минуты. Чувства уходят, здесь работает форма.



Эстас не считает себя трубадуром, уличным музыкантом, как его называют, хотя он известен именно выступлениями на улицах разных городов мира. Как он признаётся, больше всего ему понравилось выступать в Париже.



Музыкант также развеял миф о том, что он якобы дал концерт в Нью-Йорке 11 сентября 2002 года в честь годовщины трагедии, когда рухнули башни-близнецы:

– На самом деле я просто начал играть на Юнион-сквер, не думая об этой дате, а люди подумали, что это к годовщине. Людей было очень много, кто-то пришёл со свечкам, кто-то плакал.



Кстати, кто-то из соседних высоток пожаловался тогда на шум. Полиция приехала, но дождалась, пока Эстас доиграет, и только потом забрала его.