Эрдоган: Турция в Сирии намерена положить конец правлению Башара Асада

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время своего выступления на симпозиуме по ближневосточной проблеме объяснил, почему решил ввести войска в соседнюю страну. У него нет планов присвоить себе территорию Сирии, но при этом он твёрдо намерен свергнуть президента САР Башара Асада, сообщает ТАСС.

"Мы терпели, терпели, но в итоге не выдержали и были вынуждены вместе с "Сирийской свободной армией" (ССА) войти в САР. У нас нет видов на сирийскую территорию. Мы там, чтобы добиться справедливости, и чтобы те земли принадлежали их истинным хозяевам", - цитирует президента канал NTV.

Эрдоган также заявил, что правление Асада можно сравнить с "государственным терроризмом". Чтобы прекратить политику террора Турция в Сирии и начала операцию "Щит Евфрата".

На слова турецкого лидера уже отреагировали в России. Как отметил в своём Twitter сенатор Алексей Пушков, обозначенные Эрдоганом цели невыполнимы, а его слова не более чем "политическая риторика".