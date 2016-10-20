19-летний Адриан Козакевич из Германии собирает на своей странице в Facebook тысячи фанатов, разделяющих его интерес к экзотическим и порой опасным насекомым. Самым просматриваемым - 500 тыс раз - из всех его видео, которыми он делится с подписчиками, стало то, на котором его укусил тропический паук фрин (посмотреть можно ниже). Козакевич рассказал Metro о том, откуда у него эта страсть к ползающим созданиям.

Почему ты решил стать разводчиком насекомых?

Меня они всегда увлекали. Я изучал тропические разновидности на протяжении семи лет, после чего начал разводить их. Сейчас я в основном занимаюсь редкими видами.

Почему ты решил создать специальную страницу в Facebook и Instagram?

Я хотел показать людям создания, которых они никогда не видели. Разведение также важно с точки науки. Я ещё развожу некоторых особей ради удовольствия, а потом продаю заинтересованным покупателям.

Где ты находишь этих насекомых?

Покупаю у других заводчиков или друзей. Ещё несколько раз в год я езжу на охоту за ними в Азию.

Трудно ли их искать?

Да, довольно таки. Как правило эти насекомые ведут ночной образ жизни, и иногда приходится тратить по две недели на их поимку.

У тебя куча подписчиков в соцсетях. Как думаешь, в чем секрет успеха?

Я показываю людям то, что они еще не видели. И неудивительно, что они в восторге. Ну, и конечно, их цепляет то, что я не боюсь этих насекомых, могу взять на руки или даже положить себе на лицо.

Насколько это опасно? Тебя кусали?

Не особо опасно. Есть, конечно, виды, с которыми действительно лучше не сталкиваться. Но вряд ли можно из-за этого умереть. Например, месяц назад мне в глаз попал яд хищнеца (разновидность жуков). Если такое случится еще раз, я могу ослепнуть.

Дмитрий Беляев