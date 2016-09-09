Эксперты рассказали Metro, что ждать от детского омбудсмена Анны Кузнецовой и пояснили про телегонию

Президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" Анна Кузнецова в пятницу, 9 сентября, была назначена на должность детского омбудсмена. Кузнецова сменила на этом посту Павла Астахова, который подал в отставку по собственному желанию.

Политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачёв рассказал Metro, как воспримут Кузнецову в обществе и на что она должна будет ориентироваться в свой работе.

– У Кузнецовой, конечно, немного шансов понравиться прогрессивной публике, особенно столичной. Судите сами: ОНФ, шесть детей, замужем за священником, из провинции, ориентирована на построение карьеры. Однако для нынешней власти Кузнецова является тем человеком, который и должен находиться на должности детского омбудсмена. Она молодая многодетная мать, у неё есть опыт работы с детьми, опыт работы в благотворительном фонде. Причём в фонде, который получал гранты. В общем, её имиджевые характеристики вполне отвечают запросам большинства. Так себе многие представляют человека, который должен заниматься правами ребёнка. На новой должности ей предстоит обратить особое внимание на демографические проблемы, на проблемы материнства и детства и, очень важно, на соблюдение социальных прав детей.

Но для кого-то она как разрыв шаблона. Я имею в виду её веру в телегонию, которая, кстати, в 40-50-х годах была альтернативой генетике. В СССР телегонию признавали. Я позиций Кузнецовой в этом вопросе не разделяю, но не стоит забывать, что она ещё и психолог. Поэтому, если её моральные убеждение позволят сделать людей в нашей стране счастливее, это можно только поприветствовать.

Муж нового детского омбудсмена рассказал, какие качества помогут ей на новой должности

По поводу телегонии вопрос отдельный. О своей приверженности этой теории Кузнецова заявила в 2009-м году в интервью "Медицинскому порталу Пензы" на тему абортов. В материале она указана как психолог по доабортивному консультированию и член совета "Благовеста".

Кузнецова говорит:

– Основываясь на сравнительно новой науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, также является серьезным потрясением для уже желанного малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед абортом, запоминают смерть.

Известно, что как ненаучную теорию телегонию всерьёз рассматривали в середине 19 века. Теория заключается в том, что ребенку могут передаваться не только генетические особенности отца и матери, но и предыдущих половых партнеров женщины.

Первые упоминания телегонии относятся еще к Древней Греции. Научным путём телегонию так и не доказали.

– Трудно комментировать телегонию, если честно, я в ужасе от заявлений нового омбудсмена, – говорит Metro педиатр и неонатолог Елена Кешинян. – Никаких научных работ, доказывающих существование телегонии я не читала и не знаю. Это нормально, что у женщины может быть несколько половых партнёров. Причины на то разные: бывают и разводы, бывает и мужья умирают, бывает и несколько официальных мужей.

Однозначно высказывать позицию по этому поводу неправильно, так как это определённое нарушение прав людей, которые могли попасть в разные жизненные ситуации вовсе не хотя при этом нанести травму своим будущим детям. Всё это довольно сложные вещи, они как бы за пределами общепринятых каких-то моментов.