реклама
Обновлено : Сегодня 20:18
- Опубликовано : Сегодня 19:48

Эксперты рассказали Metro, что ждать от детского омбудсмена Анны Кузнецовой и пояснили про телегонию

  • Кирилл Сосков

Анна Кузнецова была назначена на новую должность президентом Путиным

реклама

Президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" Анна Кузнецова в пятницу, 9 сентября, была назначена на должность детского омбудсмена. Кузнецова сменила на этом посту Павла Астахова, который подал в отставку по собственному желанию. 

Политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачёв рассказал Metro, как воспримут Кузнецову в обществе и на что она должна будет ориентироваться в свой работе.

– У Кузнецовой, конечно, немного шансов понравиться прогрессивной публике, особенно столичной. Судите сами: ОНФ, шесть детей, замужем за священником, из провинции, ориентирована на построение карьеры. Однако для нынешней власти Кузнецова является тем человеком, который и должен находиться на должности детского омбудсмена. Она молодая многодетная мать, у неё есть опыт работы с детьми, опыт работы в благотворительном фонде. Причём в фонде, который получал гранты. В общем, её имиджевые характеристики вполне отвечают запросам большинства. Так себе многие представляют человека, который должен заниматься правами ребёнка. На новой должности ей предстоит обратить особое внимание на демографические проблемы, на проблемы материнства и детства и, очень важно, на соблюдение социальных прав детей.

Но для кого-то она как разрыв шаблона. Я имею в виду её веру в телегонию, которая, кстати, в 40-50-х годах была альтернативой генетике. В СССР телегонию признавали. Я позиций Кузнецовой в этом вопросе не разделяю, но не стоит забывать, что она ещё и психолог. Поэтому, если её моральные убеждение позволят сделать людей в нашей стране счастливее, это можно только поприветствовать. 

Муж нового детского омбудсмена рассказал, какие качества помогут ей на новой должности

По поводу телегонии вопрос отдельный. О своей приверженности этой теории Кузнецова заявила в 2009-м году в интервью "Медицинскому порталу Пензы" на тему абортов. В материале она указана как психолог по доабортивному консультированию и член совета "Благовеста". 

Кузнецова говорит: 

– Основываясь на сравнительно новой науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, также является серьезным потрясением для уже желанного малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед абортом, запоминают смерть.

Известно, что как ненаучную теорию телегонию всерьёз рассматривали в середине 19 века. Теория заключается в том, что ребенку могут передаваться не только генетические особенности отца и матери, но и предыдущих половых партнеров женщины. 

Первые упоминания телегонии относятся еще к Древней Греции. Научным путём телегонию так и не доказали.

– Трудно комментировать телегонию, если честно, я в ужасе от заявлений нового омбудсмена, – говорит Metro педиатр и неонатолог Елена Кешинян. – Никаких научных работ, доказывающих существование телегонии я не читала и не знаю. Это нормально, что у женщины может быть несколько половых партнёров. Причины на то разные: бывают и разводы, бывает и мужья умирают, бывает и несколько официальных мужей. 

Однозначно высказывать позицию по этому поводу неправильно, так как это определённое нарушение прав людей, которые могли попасть в разные жизненные ситуации вовсе не хотя при этом нанести травму своим будущим детям. Всё это довольно сложные вещи, они как бы за пределами общепринятых каких-то моментов. 

Анна Кузнецова. Факты

– 34 года, уроженка Пензы

– психолог по  специальности

– замужем за священником Алексеем Кузнецовым, настоятелем храма Воскресения Христова в Уварово Иссинского района

– первые упоминания о деятельности Кузнецовой относятся к 2008–2009 годам — тогда она стала учредителем общественной организации "Благовест"

– мать шестерых детей

– в 2011-м Кузнецова основала и возглавила фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям 

– противник абортов; она участвует в профильныхмероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей вроде фестиваля "За жизнь"

– активно пользуется соцсетями

– увлекается церковной флористикой

*Справка составлена по информации из открытых источников

Самое популярное

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая20Фото

Юлия Высоцкая удивила Венецию необычным мини-платьем на премьере фильма "Рай"
 
Клип "Сиськи" группы "Ленинград" собрал 10 млн просмотров5Фото

Клип "Сиськи" группы "Ленинград" собрал 10 млн просмотров

С момента его публикации прошло всего шесть суток
 
Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" проведут в Киеве4Фото

Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" проведут в Киеве

Ранее СМИ сообщали о том, что событие может состояться в России
 
Открытие МЦК для пассажиров: двери "Ласточек" пассажиры смогут открывать сами2Фото

Открытие МЦК для пассажиров: двери "Ласточек" пассажиры смогут открывать сами

МЦК, открытие движения: появились новые подробности
 
Вместо концерта на Дворцовой блокадникам раздавали… яблоки5Фото

Вместо концерта на Дворцовой блокадникам раздавали… яблоки

Об отмене мероприятия стало известно за два дня
 
Дайан Мелло и Джулия Салеми 20Фото

Скандал в Венеции: Топ-модели шокировали кинофестиваль "голыми" нарядами
 
Ким Кардашьян привлекает грудью: на концерт мужа звезда пришла в целлофановом платье 11Фото

Ким Кардашьян привлекает грудью: на концерт мужа звезда пришла в целлофановом платье

Американская телеведущая Ким Кардашьян вновь эпатировала публику, появившись, фактически, топлесс на концерте мужа - рэпера Канье Уэста. Модель шокировала фотографов откровенным нарядом, под которым не было белья. А из-за фотовспышек через платье полностью просвечивалась грудь. Отметим, что последнее время даже "уличный стиль" американской звезды телешоу вызывает обсуждение. Так, например, недавно, она появилась в джинсовой куртке на голое тело. При этом под курткой был только прозрачный...
 
На проспекте Солидарности пенсионерка сбила 8-летнего мальчика

На проспекте Солидарности пенсионерка сбила 8-летнего мальчика

8 сентября на проспекте Солидарности в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний ребёнок. За рулём автомобиля, сбившего школьника, находилась женщина пенсионного возраста, пишут "Невские новости". Авария произошла около 15.00 у дома № 12 к.1 на проспекте Солидарности в Невском районе города. 66-летняя женщина двигалась по боковому проезду на автомобиле "Toyota Corolla" и сбила несовершеннолетнего ребёнка. Мальчик получил травмы средней степени тяжести, его жизни ничто...
 
На красную дорожку кинофестиваля в Венеции вышли первые звёздные гости25Фото

На красную дорожку кинофестиваля в Венеции вышли первые звёздные гости

Открылся 73 Венецианский кинофестиваль
 
Фастфуд в Петербурге становится разнообразнее17Фото

Фастфуд в Петербурге становится разнообразнее

Куда стоит сходить и что попробовать
 
На "зеленой ветке" метро Петербурга произошёл сбой2Фото

На "зеленой ветке" метро Петербурга произошёл сбой

Утром 9 сентября произошел небольшой технологический сбой в движении поездов по "зеленой ветке" метрополитена Петербурга. Первыми о случившемся рассказали сами пассажиры подземки. По словам петербуржцев, на станции поезда приходили с задержками и поэтому скапливались огромные толпы. "На станцию метро "Гостиный двор", в сторону "Приморской", поезда приходят с увеличенным интервалом! Соответственно скопилось очень много людей!", - рассказали в блогах горожане.  В Сети появились и фото, где видно,...
 
Бельгийка фотографировала людей в 7 утра и в 7 вечера7Фото

Бельгийка фотографировала людей в 7 утра и в 7 вечера
 
Убивший и закопавший в лесу жену петербуржец пойдёт под суд

Убивший и закопавший в лесу жену петербуржец пойдёт под суд

8 сентября петербургские следователи завершили расследование убийства молодой девушки её мужем и передали дело в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. В конце апреля 34-летний уроженец Азербайджана Самир Габибов убил и закопал в лесу свою 23-летнюю жену. 15 апреля молодожёны сыграли свадьбу, а трагедия произошла в квартире дома № 34 к.1 по проспекту Маршала Жукова всего через неделю, 22 апреля. "Следствием установлено, что ночью 22 апреля 2016 года Габибов, находясь в квартире дома...
 
Художник представил последние шаржи из серии "Петербургское метро в картинках"22Фото

Художник представил последние шаржи из серии "Петербургское метро в картинках"

Илья Тихомиров: 67 действующих станций, от "Автово" до "Электросилы", я "проехал" за полгода
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Предлагавшая "взаимность за iPhone 7" девушка оказалась фейком3Фото

Предлагавшая "взаимность за iPhone 7" девушка оказалась фейком

Сегодня 20:16 Из-за создателя фейкового аккаунта пострадала жительница Серпухова
 

Самое популярное

Клип "Сиськи" группы "Ленинград" собрал 10 млн просмотров5Фото
Предлагавшая "взаимность за iPhone 7" девушка оказалась фейком3Фото

Галереи и видео

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая20Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама