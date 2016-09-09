Муж нового детского омбудсмена России Анны Кузнецовой священник Алексей рассказал, что его супруга очень любит детей и выделил несколько качеств, которые помогут Анне Юрьевне на новой должности.

Указ о назначении Анны Кузнецовой пресс-служба Кремля распространила в пятницу. По словам пресс-секретаря президента России, "ранее Путин провёл в Кремле беседу с Кузнецовой".

– Детей Анна очень любит, иначе откуда у нас их шестеро? – рассказывает отец Алексей Metro. – В семье она у нас добрая!

По мнению отца Алексея, на новой должности Анне Юрьевне помогут несколько качеств.

– Доброта, скромность, ответственность и потрясающее трудолюбие, – говорит он. – Ну и ум, конечно. Плюс огромный опыт – она уже девять лет в теме!

Священник из Пензы также признался, что в их семье вряд ли что-то поменяется в связи с новой работой Анны Юрьевны:

– Наши отношения ничто не изменит!

Отец Алексей познакомился с Анной около 15 лет назад.

– Познакомились в храме, – вспоминает он. – Когда увидел Анну, появилось предчувствие, что могу связать с ней судьбу. У меня других невест и не было. Она – единственная! С тех пор, как познакомились, она изменилась. Думаю, в лучшую сторону (улыбается).

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Анна Кузнецова – мать шестерых детей, жена священника, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", глава регионального исполкома ОНФ в Пензе.