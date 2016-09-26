Выставка "Джок Стерджес. Без смущения" была закрыта в воскресенье, 25 сентября, под давлением общественных активистов. Особо обеспокоенные детской порнографией граждане обратились с жалобами в полицию.

Однако проверка резонансной экспозиции по заявлениям жителей не нашла в работах фотохудожника повода для возбуждения уголовного дела, пишет РИА Новости.

"Полового сношения или иного действия сексуального характера в работах фотографа нет. Другой вопрос, акцентирует ли он внимание на половых органах моделей, то есть делает ли половые органы главным "героем" своей работы? В работах автора со спорной выставки таких "акцентов" нет", - приводит агентство слова судебного эксперта Олеси Аксенюк.

Как сообщил агентству специалист, изображая обнаженную натуру, фотограф в жанре ню может не скрывать половые признаки модели. Но чтобы специально привлечь к ним внимание зрителя, он должен сделать их доминирующими в композиции фотографии. Для этого используются разные художественные приемы: особенности ракурса и освещения, фокусировка, компоновка кадра и другие. Таких приемов много, и все они основаны на знании механизма зрительного восприятия разных объектов человеком. Все это описано в научной и учебной литературе.