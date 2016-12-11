Пение может показаться не самым подходящим видом досуга для людей, которые страдают респираторными заболеваниями, но на самом деле оно может помочь некоторым лучше управлять своим состоянием.

Пение для дыхания — новое популярное течение в Великобритании. Пациенты присоединяются к хорам и обучаются техникам дыхания, которые помогают им справляться со своими проблемами.

Стандартный класс по пению помогает тем, у кого есть проблемы с лёгкими, записать песню с преподавателями. Занятия повышают вместимость лёгких, крепость мускул и позволяют лучше контролировать дыхание, если верить некоторым отчётам.

— Пациенты сообщают, что пение для дыхания помогает им, — сообщает руководитель занятий и специалист по туберкулёзу Николас Хопкинс, который рассматривает четыре исследования с более 400 участников.

— Это исследование доказывает, что регулярное групповое пение влияет на физическое состояние человека, улучшая его здоровье, — продолжает эксперт.

Хопкинс считает, что сезон торжественного пения — отличный шанс для тех, кто имеет проблемы с лёгкими, присоединиться к рождественским песнопениям. К тому же, это отличная тренировка для лёгких, а также возможность завести новые знакомства.

— Сейчас есть достаточно много доказательств того, что классы по пению помогают пациентам. Клинические исследования пока ведутся не достаточно много времени. Для того, чтобы узнать пользу от занятий в длительной перспективе, нужны более продолжительные исследования, — добавляет эксперт.

Оригинальный текст: Дмитрий Беляев