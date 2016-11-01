1. СЕКРЕТ: Правильно выставляйте квартиру на продажу

Самое важное значение имеет то, как квартира выставлена на продажу. – Вы даже представить себе не можете, сколько квартир описаны и внесены в поисковики неверно – часто путают район, станцию метро. Бывает, не правильно указывают площадь квартиры, забывают указать на наличие лифта – а ведь большинство людей ищут жилье с помощью настроек поисковых систем. Вот и получается, что ваш вариант покупатели просто не находят, не видят, – говорит Наталия.

Так что обязательно проверяйте соответствие поданной информации вашему объекту недвижимости. Никто не будет переживать об этом за вас.

2. СЕКРЕТ: Делайте хорошие фотографии

Сегодня с развитием Интернета и различных программ и приложений вроде Инстаграма с десятком фильтров, красивые фото сделать несложно. Так что «поколдуйте» над композицией и цветовой гаммой – покажите свою недвижимость с лучшей стороны – создайте на фото ощущение уюта.

– Заблуждение, что комнаты надо фотографировать целиком – не забывайте, будет приложен план с квадратными метрами. Гораздо важнее эмоциональный посыл фото – возьмите за образец журналы по интерьеру, походите по магазинам и бутикам, посмотрите, как оформлены шоу-румы и выставочные залы», - советует Наталия.

Вы можете принести в квартиру те предметы, которые потом заберете – красивые шторы, покрывала, подушки. Выигрышно смотрятся яркие контрастные цвета. Задача, чтобы покупатель захотел посетить ваш объект.

3. СЕКРЕТ: Избавьтесь от старых вещей

Дороже и проще продается жилье со свежим ремонтом. Но при этом надо понимать, что если вам нравится ядовито-лимонный цвет, он совсем необязательно понравится будущим жильцам. Поэтому самый недорогой способ и самый действенный – покрасить стены в нейтральные пастельные цвета и подобрать хорошее освещение. Квартира не должна казаться нежилой, но и не должна быть захламленной – старые вещи, пачки пыльных газет, все грязное, неопрятное, дырявое, потертое – должно быть убрано. Столы и шкафы не должны быть сильно захламленными, мебель должна быть отремонтирована – никаких свисающих с петель дверок быть не должно.

4. СЕКРЕТ: обратите внимание на запахи

Человек получает очень много информации благодаря зрению и слуху, но «доверие» к этой информации гораздо ниже, чем, например, к обонянию. Так что используйте специальные средства, постирайте шторы, застелите старые диваны новыми дешевыми флисовыми пледами, и уже в самом крайнем случае покрасьте некоторые поверхности – стены (можно не все, или потолок) водоэмульсионной краской – это поможет скомпенсировать запах затхлости.

5. СЕКРЕТ: Свет как на съемочной площадке

Даже в самой «убитой» комнате есть шансы правильно расставить акценты так, чтобы вызвать одобрение покупателя. Вот один из примеров. В центре комнаты можно поставить красивый чистый стол, накрыть скатертью и направить на него освещение. На столе могут быть живые цветы, чашка кофе, над столом яркая красивая лампа, дорогой компьютер – все это переносит акцент с зашарпанных углов на другие детали интерьера.

6. СЕКРЕТ: Вещи предыдущего хозяина как характеристика квартиры

Очень важно, говорит эксперт, чтобы потенциальный покупатель понимал, что и до него тут жили адекватные, нормальные люди. Что это косвенно подтверждает? Вещи предыдущего хозяина – дорогой махровый халат, уютные тапочки, хороший планшет или компьютер.

– На самом деле, не открою тайн, если скажу, что у продавцов с многолетним опытом есть даже свой собственный набор предметов, которые могут кочевать из квартиры в квартиру для более успешной продажи. В этот список может входить даже некрупная бытовая техника. На кухню можно поставить дорогой чайник, кофеварку, микроволновку, тостер, в комнату на стол дорогой лэптоп, пару фото в красивых рамках – главное предупредить покупателя, что все эти вещи хозяин заберет с собой, – советует Наталия.

7. СЕКРЕТ: Приведите в порядок общие площади

Перед продажей или сдачей в аренду квартиры постарайтесь привести в порядок тамбур перед вашей квартирой. Помойте полы, отмойте стены, избавьтесь от мусора и неприятных запахов, потравите насекомых. Понятно, что вы не можете повлиять на состояние всего дома и двора. Но подмести общую лестницу, помыть общую площадку перед квартирой – вполне в ваших силах, убрать надписи со стен в подъезде тоже не очень сложно, если речь идет о продаже объекта.