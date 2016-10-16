В российской экономической зоне в Японском море сторожевым кораблём пограничного управления ФСБ было обнаружен северокорейское рыболовецкое судно «Дае Янг 10», сообщает пресс-служба ФСБ России.

На его борту были найдены незаконно добытая рыба и другие водные биологические ресурсы. Во время осмотра северокорейского корабля несколько граждан КНДР напали на российского пограничника.

В результате стычки девять рыбаков пострадали, один из них позже скончался.

Следственный комитет России начал проводить проверку.

– Такие драки с браконьерами вообще бывают периодически, – говорит Metro кореевед Константин Асмолов. – Несколько раз доходило до стрельбы с японскими браконьерами, пару раз – с китайскими, в этот раз отличились северокорейские. С одной стороны, это не единичный случай, но это именно рабочий момент, а не системная угроза. В этом нет никакого политического посыла. Соответственно, нет необходимости полагать, что это как-то изменит российско-северокорейские отношения.

Само судно, которое сейчас находится в аварийном состоянии, пытаются буксировать. Вероятно, его доставят в приморский порт Находки. Как правило, именно туда приводят задержанных нарушителей и браконьеров.

О происшествии уже сообщили в консульство Северной Кореи. Реакция официальных властей этой страны пока неизвестна.