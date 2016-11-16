Американцы все еще не знают окончательных цифр по итогам выборов – до сих пор нет результатов по штату Мичиган.

Тем не менее, для США такие долгие процедуры – нормальная практика, считает американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров:

–Подсчет голосов занимает определенное время, процесс может продолжаться до двух недель. Это связано с тем, что есть удаленные от центра места, а есть те, где подсчет проходит медленно в силу исторически сложившейся практики. Например, в той же Флориде есть очень удалённые места, сельская местность. Полный подсчет в некоторых штатах осуществляется вручную. По моей оценке, это может занять некоторое время. Окончательные результаты узнаем только дней через 10-12. Клинтон будет опережать Трампа с точки зрения подсчета голосов. Думаю, эта цифра дойдет до 1 млн, но это вряд ли изменит расклад сил.

–Мичиган, Флорида, Аляска – штаты, которые исторически достаточно медленно считают. Существуют чисто технические вещи, которые не позволяют вовремя и четко обработать голоса. И плюс дополнительные бюрократические процедуры, которые меняются от штата к штату. Нельзя судить о США как о неком едином организме, где существует единый подход к голосованию. Это федеративное устройство, где существуют определенные особенности и тенденции.

По последним данным, за Клинтон проголосовало почти на 800 тыс человек больше, чем за Трампа. Но, по словам эксперта, это уже никак не повлияет на исход выборов.

–В США действует система коллегии выборщиков, когда голосование непрямое. Даже если кандидат набирает наибольшее количество голосов, он может проиграть, потому что большинство голосов выборщиков от того или иного штата были отданы другому кандидату. Так в истории было не раз, и вот произошло снова. 19 декабря коллегия выборщиков проголосует и проголосует, вероятнее всего, за Дональда Трампа. Могут быть голоса против, но вряд ли. Так как выборщики, это люди, которые уважаемы среди как республиканцев так и демократов. Поэтому они не заинтересованы в демонстрации того, что в том или ином штате существуют разногласия.

После объявления результатов выборов более 4,3 млн американцев подписали петицию на Change.org с просьбой к республиканским избирателям “уважать мнение большинства и объявить президентом Клинтон”. По мнению эксперта, эта бумага так же не изменит расклад сил.

–Выборы уже состоялись. И речь идет о десятках миллионов человек, которые проголосовали все-таки за Трампа.