После того, как стало известно о том, референдуме по конституционной реформе провалился, премьер-министр Италии выступил с заявлением о том, что уходит в отставку. По мнению и. о. декана факультета государственного управления МГИМО Генри Сардаряна, обещание Ренци, данное накануне плебисцита, сыграло с ним злую шутку:

–Своим заявлением об отставке от совершил ошибку. Оппозиция воспользовалась этим и трансформировала референдум в процесс вынесения вотума недоверия премьер-министру.

Как объяснил эксперт, суть предлагаемой Ренци реформы не просто меняла бы конституцию Италии, а «переписывала ее»:

– Он хотел сократить количество сенаторов, отобрать часть полномочий у регионов. Все это могло привести к усилению его власти. Ему это нужно было для проведения реформы, в стиле той, что требовали в свое время от греков евродемократы. Население поняло его мотивы и поэтому проголосовало против.

Несмотря на то, что после объявления итогов референдума в СМИ заговорили о грядущем «Италекзите» – по аналогии с Брекзитом –, по мнению эксперта, в ближайшее время Италия из ЕС выходить не будет.

– У британцев было преимущество – они сохранили свою валютуб – говорит Садарян. – . Итальянцы же "сидят" на евро, очень сложно предсказать, что их ждет при переходе на свою валюту в нынешних условиях. Не могу сказать, возможен ли крах Евросоюза, но, абсолютно точно будет попытка его переформатировать и перезапустить.