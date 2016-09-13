Во вторник кандидат в президенты США Хиллари Клинтон впервые прокомментировала состояние своего здоровья после того, как её лечащий врач политика Лиза Бардек диагностировала у неё воспаление лёгких. В своём аккаунте в Twitter Клинтон поблагодарила всех, кто желает ей выздоровления и добавила, что чувствует себя хорошо. «Как и любой, кто когда-либо сидел дома на больничном, я хочу, чтобы это побыстрее закончилось. Скоро увидимся во время предвыборной гонки», – написала она.

Несмотря на это, в СМИ и социальных сетях продолжают обсуждать кандидатуру человека, который заменит Клинтон в случае болезни.

– Если у Клинтон всё-таки хватит здоровья, чтобы выйти на выборы, победить Трампа и официально вступить в должность, а после этого у неё здоровье закончится, и она будет вынуждена отказаться от президентского поста, тогда её место автоматически займёт вице-президент Тимоти Кейн, – говорит Metro политолог Андрей Манойло. – Но продержаться ей надо до 20 января – в этот день проходит инаугурация президента. Именно эта комбинация сейчас и разыгрывается демократами, хотя они этого и не афишируют. Клинтон нужна для того, чтобы иметь им шанс на победу.

В понедельник The Telegraph написал о том, что в случае ухудшения здоровья Хиллари Клинтон, её место на президентских выборах займёт нынешний вице-президент США Джо Байден или основной соперник Клинтон на партийных праймериз, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

– Если Хиллари Клинтон всё-таки заболеет до выборов, единственное, что остаётся демократам – собирать экстренный съезд и выбирать одну из тех кандидатур, которые есть в распоряжении, то есть Сандерса или Байдена – говорит Манойло. – Сандерс – политик, известный своей величиной, он уступил Хиллари только из-за грязных приёмов, которые она же применяла. Я думаю, он откажется, потому что понимает, что в этом случае ему не просидеть больше одного срока. Любая чехарда в стане Демократической партии уменьшает их электорат, а соответственно, и шансы на победу. У Байдена вообще нет шансов, потому что он известен как не самый адекватный человек. Любая чехарда в стане Демократической партии уменьшает их электорат, а соответственно, и шансы на победу.