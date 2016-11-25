Младшая дочь Павла и Светланы Солтан Анастасия, которой накануне исполнилось 22 года, погибла при падении с высоты. В обстоятельствах дела разбирается следственный комитет. По предварительным данным, девушка покончила с собой, выпрыгнув с 12 этажа дома, где жили ее родители. Анастасия очень тяжело переживала смерть матери и отца в ДТП. Авария случилась 14 августа под Петербургом. Анастасия Солтан тоже находилась в машине и получила тяжелые травмы.

До недавнего времени она проходила лечение и реабилитацию в одной из больниц Петербурга, но затем решила покинуть заведение и начать жить самостоятельно. Анастасия также переживала и тяжелую личную драму - она развелась с мужем спустя несколько месяцев после свадьбы. Причиной развода тоже послужила трагедия с родителями Анастасии Солтан.

По данным некоторых СМИ, бывшего мужа Анастасии Алексея Плотоникова могут привлечь к суду "за доведение супруги до самоубийства".

На это сам Алексей ответил Metro, что "никто из Следкома ему не звонил и по этому делу его не допрашивал".

Добавим, за несколько дней до гибели Анастасия Солтан вернулась из больницы в квартиру родителей, хотя против этого возражала ее старшая сестра Вероника. Между девушками возникло недопонимание. Они почти перестали общаться, и высказывали свои претензии друг другу в соцсетях.

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