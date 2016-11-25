Анастасия Солтан, дочь погибшего в августе в ДТП зампреда законодательного собрания Петербурга Павла Солтана, попыталась покончить с собой 16 ноября. Об этом в соцсетях рассказала одна из знакомых девушки. Ее слова подтверждает и старшая сестра Анастасии Вероника.

Активная переписка велась на страничке "ВКонтакте" буквально за несколько дней до трагедии. Старшая сестра была недовольна, что Анастасия покинула больницу, где проходила реабилитацию (девушка получила травмы в аварии, в которой погибли ее отец и мать), а Настя возмущалась тем, что Вероника заставляет ее делать "по своему".

В бурной переписке Вероника заявила, что ей сложно общаться с сестрой и хотя бы в Сети она пытается достучаться до нее. А также упомянула, что сестра пыталась покончить с собой на глазах у троих детей Вероники и учителя по рисованию.

"В наш дом ни ногой" будет сказано любому, кто демонстративно нам назло (потому что мы настаиваем на реабилитации) при наших трех маленьких детях, учителе по рисованию попытается выпрыгнуть в окошко с 15 этажа со словами: "Мама, папа, заберите меня с собой!". Я должна обезопасить себя и своих детей", - написала в соцсети Вероника Солтан.

Подробнее о попытке суицида Насти Солтан рассказала и их общая знакомая Александра.

"Вероника не говорит об этом, бережет сестру, я скажу. 16 ноября Настя совершила демонстративную попытку суицида. И ее забрали в психиатрическую больницу. С ней провели несколько дней работы. Потом ее отпустили на реабилитацию.

К, сожалению, выяснилось, что Настя психически не здорова. Ей нужна помощь. И дело не только в горе...".

Напомним, 24 ноября поздно вечером тело 22-летней Анастасии Солтан было обнаружено у дома по улице Бутлерова, где находится квартира погибших в ДПС родителей Насти - Павла и Светланы Солтан. По предварительным данным, девушка покончила с собой. 24 ноября ей исполнилось 22 года.

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