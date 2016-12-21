США при новом президенте Дональде Трампе в течение 2017 года примут решение об ослаблении санкций в отношении России. Такое мнение высказали 55% экономистов, опрошенных Bloomberg. В октябре такой точки зрения придерживались на 10% меньше экспертов. Если сценарий будет реализован, это даст прирост отечественной экономике в 0,2% ВВП в 2017 году и 0,5% – в 2018-м, а также позитивно отразится на курсе рубля.

40% экономистов также уверены, что вслед за Соединёнными Штатами санкции частично снимет Европейский союз. Чарльз Мувит, эксперт IHS Markit, отмечает, что после решения Вашингтона странам ЕС будет сложно сохранять единство по поводу ограничений в отношении России.

Российские аналитики также говорят о вероятности смягчения санкций. Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС, в своём прогнозе на 2017 год "Надежды, риски, реалии… и сюрпризы?" называет ослабление ограничений "позитивным сюрпризом".

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента "Альпари", считает, что отмена санкций могла бы вызвать мощный рост рубля, но лишь в краткосрочном аспекте.

– Однако сохранение санкций для финансового сектора также имеет свои плюсы, поскольку введённые против ряда российских корпораций и банков ограничительные меры вынуждают эти институты держать деньги в рублях в России вместо вывода их за рубеж по каким-то личным причинам, – объясняет эксперт. – Соответственно, в 2017 году в России может продолжиться сокращение оттока капитала, что также положительно повлияет на рубль.