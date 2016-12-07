Экономисты ежегодно публикуют список 10 наиболее резонансных предсказаний на будущий год. Хотя, как объясняет Стин Якобсен, главный экономист Saxo Bank, после 2016 года, когда президентом США был избран Дональд Трамп, а британцы проголосовали за выход из ЕС, новые сценарии уже не кажутся настолько уж шокирующими.

В их числе – возможность Великобритании, несмотря на итоги референдума, остаться в Евросоюзе. "В процессе переговоров ЕС пойдёт на уступки в вопросах иммиграции и паспортизации для британских компаний финансового сектора, и настроения могут измениться в пользу нового соглашения", описывают сценарий аналитики. В случае реализации он встряхнёт инвестиционный и валютный рынки.

Другие шокирующие предсказания – подорожание биткоина в три раза (на волне желания развивающихся стран, прежде всего, Китая, снизить зависимость от американского доллара), отмена реформы здравоохранения времён Обамы в США (как следствие – падение стоимости медицинских компаний), восстановление экономики Китая до восьми процентов роста в год, увеличение стоимости мексиканской валюты – песо – в пику заявлениям нового президента США Дональда Трампа о его жёсткой политике в отношении соседа и вхождение итальянских банков в число лидеров по росту на фондовом рынке (сегодня они безнадёжно увязли в долгах).

– Перемены всегда приходят через кризис, – рассказывает Стин Якобсен. – В 2017 году мир, вероятно, очнётся от иллюзий и поймёт, что как раньше, больше не получится. Это касается не только экспансионизма центральных банков, но и фискальной консолидации правительств, характеризовавшей посткризисный период. Некоторые из наших былых шокирующих предсказаний оказались не такими уж маловероятными, как казалось на первый взгляд, поэтому, на наш взгляд, инвесторам важно знать о тех возможностях, которые не укладываются в рамки консенсуса, чтобы принимать взвешенные решения даже в непредвиденных обстоятельствах.