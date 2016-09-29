В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса «Уютный сад». Жюри выбирало между 14 объектами. Победу отдали знаменитому «Катькиному садику» - Екатерининскому скверу у Александринского театра.

Специалисты отметили безупречное содержание объекта, разнообразие пород и видов растений, а также классическое цветочное оформление, воссозданное по историческим рисункам.

Сквер, спроектированный в 18 веке Карлом Росси, и по сей день остается очень популярным у горожан. В саду на сегодняшний день растет около 100 деревьев, почти 1000 кустарников и более 2000 цветов.

Кроме того, зеленый оазис является одной из визитных карточек города. Последние годы Петербург является лидером туристического рейтинга России и одним из лидеров по этому показателю в Европе. В этом, как отмечает жюри конкурса, есть большая заслуга садовников.

Поздравил победителя – садово-парковое предприятие «Центральное» - председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Второе место на конкурсе занял сад у ЗАГСа в Пушкине на Садовой улице. Бронзу разделили Городской сад в Колпино и Опочининский сад на Васильевском острове.

Профессиональные конкурсы садовников проводятся в нашем городе с 2014 года. В этом году конкурс в первый раз проводится под названием «Уютный сад», делая упор на оценку не только цветочного оформления, но и сада в целом: деревьев, кустарников, садовой мебели.