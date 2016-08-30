Очень часто люди, смотря на рекламу, задаются вопросом, кто эти люди, предлагающие сделать покупку, снять деньги или взять кредит. Пользователь Twitter под ником "Тот самый Мартин" приоткрыл завесу тайны по поводу одной такой модели: он нашёл в Сети эротические фотографии Екатерины Касаткиной, "той самой девушки из рекламы Альфа-банка", которую можно увидеть при использовании банкомата данного финансвого учреждения.

Как оказалось, Екатерина Касаткина известна не только рекламой Альфа-банка. Девушка принимала участие также в рекламе "М.Видео" и фотографировалась для мужского журнала Maxim в 2012 году, порадовав мужскую часть населения своими весьма откровенными фотографиями.

Хотя, казалось бы, ничего удивительного в подобного рода информации нет, к тому же модель никогда и не скрывалась в лесах от людей, но всё же раскрытие личности Екатерины Касаткиной показалось пользователям сети очень любопытным фактом. В частности, многие отметили, что, несмотря на привлекательность модели, банку пора бы сменить заставку в своих банкоматах.

Стоит добавить, что Екатерина Касаткина привлекла внимание не только пользователей Интернета, но и СМИ. Так, например, она недавно дала интервью The Village, в котором рассказала, что находилась в Азии, когда ей написал во "ВКонтакте" знакомый фотограф, с которым они вместе работали над рекламой "М.Видео", и предложил ей сняться для банка, на что девушка ответила согласием.