Голливудский актёр Джонни Депп поддержал украинского кинорежиссёра Олега Сенцова, приговорённого к 20 годам тюрьмы строгого режима.

В рамках проекта Voice Project Депп сфотографировался с табличкой, на которой указано, сколько лет Сенцов должен провести в заключении.

Целью проекта, в котором задействованы и многие другие звёзды, является привлечение внимания общественности к творческим персонам, которые сидят в тюрьме по политическим мотивам (по мнению активистов, к ним относится и Сенцов).

Напомним, что Олег Сенцов признан виновным в попытке организации двух терактов в Симферополе: подрыв памятника Ленину и "Вечного огня".

Сам Сенцов свою вину отрицает.







